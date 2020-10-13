بركات يكشف استعدادات منتخب مصر لمواجهتي توجو

أكد محمد بركات، مدير منتخب مصر، أن المنتخب سيسافر إلى توجو بطائرة خاصة لضيق الوقت بين المباراتين.





وقال بركات خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "مينا سامح إداري المنتخب سيسافر إلى توجو للاطمئنان على ترتيبات تدريب وإقامة منتخب مصر".





وأكمل: "توجو تشهد ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة والرطوبة ، لكن كورونا غير منتشرة بقوة في توجو".





وتابع: "منتخب مصر يجري مسحة قبل سفره إلى توجو بـ5 أيام ومسحة أخرى بعد الوصول إلى توجو".





وأشار: "المنتخب سيلتزم بالإقامة في فندق إقامته في توجو لحين ظهور نتيجة المسحة الثانية لفيروس كورونا".





وأتم : "طبيب منتخب مصر طلب تفقد فندق إقامة الفراعنة في القاهرة قبل مواجهة توجو".











