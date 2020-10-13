أبرزهم التوأم.. 3 مدربين مرشحين لقيادة الاتحاد السكندري بعد رحيل طلعت يوسف
الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 04:21 ص
حسام مجدي
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أعلن نادى الاتحاد السكندري اليوم عن رحيل طلعت يوسف من تدريب الفريق عقب مباراة المصري ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.
وأكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن هناك 3 مدربين مرشحين مصريين لتدريب الفريق خلفا لطلعت يوسف.
وقال مصيلحي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "هناك 3 مدربين مرشحين لتدريب الاتحاد السكندري وجميعهم من مصر ومن بينهم حسام وإبراهيم حسن".
وأكمل : "خلال 72 ساعة سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد".