أبرزهم التوأم.. 3 مدربين مرشحين لقيادة الاتحاد السكندري بعد رحيل طلعت يوسف

أعلن نادى الاتحاد السكندري اليوم عن رحيل طلعت يوسف من تدريب الفريق عقب مباراة المصري ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.





وأكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن هناك 3 مدربين مرشحين مصريين لتدريب الفريق خلفا لطلعت يوسف.





وقال مصيلحي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "هناك 3 مدربين مرشحين لتدريب الاتحاد السكندري وجميعهم من مصر ومن بينهم حسام وإبراهيم حسن".





وأكمل : "خلال 72 ساعة سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد".











