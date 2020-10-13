كواليس تراجع الأهلي عن التعاقد مع محمد إبراهيم

تراجع النادى الأهلى عن التعاقد مع محمد إبراهيم نجم مصر المقاصة بعدما كان اقترب من التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكد تامر النحاس وسيط الصفقة بين الأهلي ومحمد إبراهيم أن كانت هناك رغبة في الفترة الماضية متبادلة بين الأهلي ومحمد إبراهيم، للإنضمام للفريق.





وقال النحاس في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت إلى أن الأهلي كان الأكثر حرصا وجدية بين للإنضمام اللاعب والأهلي عرض مبلغ مالي والمقاصة طلب أكثر بكثير.





وأضاف أن فايلر كان مقتنع بالتعاقد مع محمد إبراهيم ولكن موسيماني يرغب في الاستفادة من لاعبي الأهلي والناشئين في مركز 10 وهو من عطل صفقة محمد إبراهيم.





وأتم الأهلي ابلغ محمد إبراهيم عن عدم اتمام الصفقة بكل احترام .





وأختتم تصريحاته فائلاك :" لو المقاصة مكنش طلب مبلغ مالي كبير كانت الصفقة تمت".



