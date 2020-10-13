موقف "ساسي" من المشاركة أمام الرجاء

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:44 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، موقف مشاركة النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الرجاء في دوري أبطال إفريقيا.

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا وذلك خلال تواجده بمعسكر منتخب تونس.

واكدت تقارير تونسية على أن ساسي لا يعاني من أي إصابة بفيروس كورونا، وكل ما في الأمر هو مخالطة لبعض الحالات المصابة بالمنتخب التونسى.

وتابعت التقارير، أن ساسي سيشارك في التشكيل الأساسي للزمالك أمام الرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك أمام الرجاء المغربي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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