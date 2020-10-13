رومانيولي جاهز لمواجهة ديربي الغضب

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:43 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان دفعة معنوية قوية قبل مواجهة إنتر ميلان المرتقبة في ديربي الغضب.

وأشارت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية إلى أن ميلان سيواجه غريمه التقليدي إنتر بميلان يوم السبت المقبل على ملعب جوزيبي مياتزا في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي.

وأكدت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن ميلان استعاد خدمات أليسيو رومانيولي نجم وقائد ميلان وذلك بعد أن غاب الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن أليسيو رومانيولي تعرض للإصابة في ربلة الساق في 21 يوليو الماضي أثناء مباراة ميلان أمام ساسولو في الموسم الماضي.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن عودة رومانيولي تعتبر بمثابة الخبر السار لمدربه بيولي في ظل الإصابات المتكررة في دفاع الروسونيري مع استمرار مرحلة تعافي موساكيو وإصابة الثنائي دوراتي وجابيا بفيروس كورونا.

أخبار تهمك

أديب يكشف مفاجأت جديدة في وثائق هيلاري كلينتون (فيديو)

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 15 ساعة

وفاة الفنان سامي عوض الله

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 19 ساعة

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلي يصدم جماهيره بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

محمد إبراهيم يرفض عرض الأهلي بسبب الزمالك ومرتضى

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من مرتضي منصور ضد أعضاء الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

02:36 ص

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

10:38 م

قرار مفاجئ من مرتضي منصور ضد أعضاء الزمالك

12:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»