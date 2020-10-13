رومانيولي جاهز لمواجهة ديربي الغضب

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان دفعة معنوية قوية قبل مواجهة إنتر ميلان المرتقبة في ديربي الغضب.





وأشارت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية إلى أن ميلان سيواجه غريمه التقليدي إنتر بميلان يوم السبت المقبل على ملعب جوزيبي مياتزا في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي.





وأكدت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن ميلان استعاد خدمات أليسيو رومانيولي نجم وقائد ميلان وذلك بعد أن غاب الفترة الماضية بسبب الإصابة.





وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن أليسيو رومانيولي تعرض للإصابة في ربلة الساق في 21 يوليو الماضي أثناء مباراة ميلان أمام ساسولو في الموسم الماضي.





وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن عودة رومانيولي تعتبر بمثابة الخبر السار لمدربه بيولي في ظل الإصابات المتكررة في دفاع الروسونيري مع استمرار مرحلة تعافي موساكيو وإصابة الثنائي دوراتي وجابيا بفيروس كورونا.



