ضبط 80 طنا من السكر المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:10 ص
السكر المضبوط
السكر المضبوط
هبة عبد الحفيظ
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ضبطت وزارة الداخلية، شخصين، يتاجران في السكر المدعم، بالسوق السوداء، وبحوزتها 80 طنا من السكر.

جاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم التموينية، وضبط وقائع الفساد الإداري، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام كلا من: أمين مخزن إحدى شركات تجارة الجملة، فرع شبين القناطر، ومتعهد التعبئة بمخزن كفر شبين، بالتصرف في كميات كبيرة من السلع التموينية "سكر" من داخل المخزن سالف الذكر، والمخصصة للبقالين التموينيين، والذي يصرف بنظام البطاقات التموينية للمواطنين مستحقي الدعم من قِبل الدولة، وبيعه لتجار السوق السوداء والمحال التجارية بغرض الاستفادة من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة جراء ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمراجعة دفتر الوارد والمنصرف الخاص بالمخزن، تبين قيام الأول بالتصرف في كمية قدرها 80 طنا من السكر المدعم، والاتجار بها في السوق السوداء، كما تم ضبط سيارتين محمل عليهما 15 طنا من السكر المدعم.

بمواجهة قائدي السيارتين أقرا بارتكابهما الواقعة وتحميل كميات السكر من داخل المخزن، متوجهين بها لأحد المصانع لإنتاج السكر بدائرة مركز شرطة طوخ، لإعادة تدويره وتعبئته داخل أكياس أخرى بعلامات تجارية وبيعه بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط 80 طنا من السكر المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
ضبط 80 طنا من السكر المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
ضبط 80 طنا من السكر المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
ضبط 80 طنا من السكر المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
ضبط 80 طنا من السكر المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
ضبط 80 طنا من السكر المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

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