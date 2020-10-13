أحلام تحتفل بمرور 25 عام على إصدار أول ألبوم غنائي
الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:59 ص
لمياء علي
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احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام بمرور 25 سنة على إصدارها أول ألبوم غنائي لها وإنطلاق مسيرتها التي كانت مليئة بالنجاحات والاعمال القيّمة.
وكتبت على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي : حدث في مثل هذا اليوم صدور اول البوم غنائي ١٢ ١٠ ١٩٩٥ واليوم ولله الحمد اكمل ٢٥ سنة.
وأضافت: ويوبيل فضي أشكر الله اولاً ثم الشكر لبلادي الامارات على دعمها لمسيرتي ومن ثم لاهلي وزوجي ودعمه المستمر لي كل من دعمني وشجعني من شعراء وملحنين وموسيقيين وجمهور آمن بموهبتي.