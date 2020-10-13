أحلام تحتفل بمرور 25 عام على إصدار أول ألبوم غنائي

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:59 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


احتفلت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ بمرور 25 سنة على إصدارها أول ألبوم غنائي لها وإنطلاق مسيرتها التي كانت مليئة بالنجاحات والاعمال القيّمة.

وكتبت على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي : حدث في مثل هذا اليوم صدور اول البوم غنائي ١٢ ١٠ ١٩٩٥ واليوم ولله الحمد اكمل ٢٥ سنة.

وأضافت: ويوبيل فضي أشكر الله اولاً ثم الشكر لبلادي الامارات على دعمها لمسيرتي ومن ثم لاهلي وزوجي ودعمه المستمر لي كل من دعمني وشجعني من شعراء وملحنين وموسيقيين وجمهور آمن بموهبتي.

أخبار تهمك

وفاة الفنان سامي عوض الله

منذ حوالي 12 ساعة

محمد إبراهيم يرفض عرض الأهلي بسبب الزمالك ومرتضى

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ حوالي 15 ساعة

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

منذ 33 دقيقة

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مفاجئ من مرتضي منصور ضد أعضاء الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يصدم جماهيره بهذا القرار

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 20 ساعة

إعلامي يعتذر على الهواء.. والسبب وزيرة التضامن الاجتماعي

منذ ساعة و نصف

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 ص

تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

12:00 ص

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

10:38 م

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

02:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»