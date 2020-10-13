الأهلي يحسم موقف مشاركة الشناوي أمام الوداد المغربي

كشف النادي الأهلي عن موقف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من المشاركة في مباراة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.





وأكد الأهلي أن محمد الشناوى حارس مرمى الفريق، أصبح جاهزا للمشاركة أمام الوداد فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري.





وظهر الشناوي في تدريبات الفريق الجماعي، صباح أمس الإثنين، بعد تعافيه بشكل كبير من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها مؤخراً ومنعته من المشاركة في التدريبات والمباريات الأخيرة.





وسوف تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء، إلى المغرب استعدادا لمواجهة الوداد فى نصف نهائى دورى الأبطال يوم السبت المقبل 17 أكتوبر، على ملعب "مركب محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء، على أن يقام لقاء الإياب يوم 23 من شهر أكتوبر الجارى فى القاهرة.



