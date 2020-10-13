خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة كلاسيكو الأرض

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:36 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة تلقى خبر سار قبل مباراة كلاسيكو الأرض المرتقبة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد والمرجح إقامتها يوم 24 أكتوبر الحالي على ملعب كامب نو وذلك ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن الألماني مارك تير شتيجن حارس البرسا يعمل بجد من أجل المشاركة في كلاسيكو الأرض.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن حارس المرمى الألماني الذي أجرى عملية جراحية في 18 أغسطس الماضي دخل المرحلة الأخيرة من عملية شفاؤه وأصبحت ركبته في حالة جيدة جدًا ليصبح على أعتاب المشاركة أمام الملكي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن شتيجن سيغيب عن مواجهتي خيتافي في الدوري الإسباني وفيرينتسفاروشي في دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى لأن يكون قادرًا على مواجهة المنافس الأبدي لبرشلونة ومن ثم اللحاق بمباراة يوفنتوس أيضًا التي ستقام بعد الكلاسيكو بأربعة أيام.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نيتو الحارس الثاني للبلوجرانا هو من يحرس مرمى الفريق الكتالوني منذ بداية الموسم الحالي.

أخبار تهمك

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ حوالي 12 ساعة

هدف الأهلي يقترب من الانتقال إلى خيتافي الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

محمد إبراهيم يرفض عرض الأهلي بسبب الزمالك ومرتضى

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الأولى في عهد موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مفاجئ من مرتضي منصور ضد أعضاء الزمالك

منذ ساعتين

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

منذ حوالي 8 ساعات

وفاة الفنان سامي عوض الله

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يصدم جماهيره بهذا القرار

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

10:38 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

قرار مفاجئ من مرتضي منصور ضد أعضاء الزمالك

12:44 ص

عاجل - الأهلي يصدم جماهيره بهذا القرار

11:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»