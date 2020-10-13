خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة كلاسيكو الأرض

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة تلقى خبر سار قبل مباراة كلاسيكو الأرض المرتقبة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد والمرجح إقامتها يوم 24 أكتوبر الحالي على ملعب كامب نو وذلك ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن الألماني مارك تير شتيجن حارس البرسا يعمل بجد من أجل المشاركة في كلاسيكو الأرض.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن حارس المرمى الألماني الذي أجرى عملية جراحية في 18 أغسطس الماضي دخل المرحلة الأخيرة من عملية شفاؤه وأصبحت ركبته في حالة جيدة جدًا ليصبح على أعتاب المشاركة أمام الملكي.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن شتيجن سيغيب عن مواجهتي خيتافي في الدوري الإسباني وفيرينتسفاروشي في دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى لأن يكون قادرًا على مواجهة المنافس الأبدي لبرشلونة ومن ثم اللحاق بمباراة يوفنتوس أيضًا التي ستقام بعد الكلاسيكو بأربعة أيام.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نيتو الحارس الثاني للبلوجرانا هو من يحرس مرمى الفريق الكتالوني منذ بداية الموسم الحالي.



