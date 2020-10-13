دنيا بطمة توجه رسالة لجمهورها بعد ولادتها

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:21 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements

استقبلت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ ابنتها الثانية أمس وقد أعلن هذا الخبر السعيد زوجها المنتج ​محمد الترك​ وسط فرحة من محبيها.

وتوجهت دنيا بطمة برسالة لمحبيها عبر حسابها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت سر اختيارها اسم "ليلى روز" لابنتها وقالت إنه تيمناً باسم والدتها السيدة ليلى أتاسي وكتبت : "الحمد لله عسلامتي اليوم رزقنا الله بفرحة كبيرة وأميرة ما أحلاها الله يحميها اسمها lailarose /ليلى روز على اسم الغالية أمي الحمد لله عسلامتك حبيية مامي".

يذكر ان لدنيا ابنة ثانية أيضاً من زوجها محمد الترك والتي ولدتها في عام 2017 واسمياها "غزل".

أخبار تهمك

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

وفاة الفنان سامي عوض الله

منذ حوالي 11 ساعة

محمد إبراهيم يرفض عرض الأهلي بسبب الزمالك ومرتضى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يصدم جماهيره بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 15 ساعة

قرار مفاجئ من مرتضي منصور ضد أعضاء الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

منذ ساعة و 26 دقيقة

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 19 ساعة

أديب يكشف مفاجأت جديدة في وثائق هيلاري كلينتون (فيديو)

منذ ساعة و 13 دقيقة

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

توضيح عاجل من الإسكان للراغبين في حجز الوحدات السكنية (فيديو)

02:36 ص

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

10:38 م

قرار مفاجئ من مرتضي منصور ضد أعضاء الزمالك

12:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»