دنيا بطمة توجه رسالة لجمهورها بعد ولادتها

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استقبلت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ ابنتها الثانية أمس وقد أعلن هذا الخبر السعيد زوجها المنتج ​محمد الترك​ وسط فرحة من محبيها.



وتوجهت دنيا بطمة برسالة لمحبيها عبر حسابها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت سر اختيارها اسم "ليلى روز" لابنتها وقالت إنه تيمناً باسم والدتها السيدة ليلى أتاسي وكتبت : "الحمد لله عسلامتي اليوم رزقنا الله بفرحة كبيرة وأميرة ما أحلاها الله يحميها اسمها lailarose /ليلى روز على اسم الغالية أمي الحمد لله عسلامتك حبيية مامي".



يذكر ان لدنيا ابنة ثانية أيضاً من زوجها محمد الترك والتي ولدتها في عام 2017 واسمياها "غزل".