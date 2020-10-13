سارة أبي كنعان تودع شخص عزيز على قلبها بكلمات مؤثرة

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أعربت الممثلة اللبنانية ​سارة أبي كنعان​ عن حزنها الشديد لوفاة مدرب السباحة الخاص بها منذ طفولتها برسالة مؤثرة، متحدثةً عن شدّة العلاقة التي كانت تربطهما، وصفةً إياه بأبيها الثاني، والذي توفي متأثراً بإصابته ب​فيروس كورونا​.



ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قديم لها، وهي تتدرب على السباحة، وصورة تجمعهما، وعلّقت بالقول:"من كم شهر نزلت فيديو انو رجعت على السباحة وخبرتكن عن المدرب اللي كان من انا وعمري ٦ سنين متل بيّ إلي ... اليوم عم نزل "أجمل صورة عندو" هيك هو بقول وبقول انو كان ينزلا عندو كل سنة على الفيسبوك قد ما بحبها".



وأضافت:"عم نزل هيدي الصورة لحتى ودّعو وقلو انو كان أجمل وأحلا شي بطفولتي ... لما كانو اصحابي يضهروا ويسهروا كان يجبرني نام بكير كرمال قوم قبل الضو واتمرن ... علمني كتير وسمعلي كتير وكان غرام قلبو نتعشا عندو ونشرب ويسكي ... كان يحضرلي كل اعمالي ويقلي "برج الدلو" ما في منو اسأليني".



وختمت بالقول:"اليوم سمير عطالله ودّعنا وبعرف انو روحو الحلوة صارت بالسما ... الكورونا ما بترحم يا جماعة بليز توقّوا ... الله يرحمك بحبك".