تعيين "طوني أبي كرم" سفيرا للسلام والنوايا الحسنة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:45 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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تم تعيين المؤلف الغنائي اللبناني ​طوني أبي كرم​، سفيراً للسلام والنوايا الحسنة للمركز العربي الأوروبي لعام 2020 من قبل الامانة العامة للمركز العربي الأوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي مقرها في اوسلو - مملكة النروج التي أصدرت تعميماً بذلك.

وجاء تعيين طوني تقديرًا لدوره في دعم ثقافة السلام والتعايش الاجتماعي ونبذ العنف من خلال الفن وتصنيفه من ضمن الشخصيات البارزة في العالم العربي.

كما تم ترشيح طوني من قبل الدكتورة / أسماء بن سعيد، نائب العلاقات الدولية والدبلوماسية ومستشار العلاقات العامة للمركز.

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