وادي على أعتاب براميدز في الموسم المقبل

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:02 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية أن الفلسطيني محمود وادي نجم هجوم المصري البورسعيدي أصبح على أعتاب براميدز بداية من الموسم المقبل.

وأنهى مسئولو براميدز جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع محمود وادي لانضمامه للفريق بداية من الموسم المقبل لتدعيم خط الهجوم وذلك في ظل توجه الإدارة لتدعيم الفريق بصفقات من العيار الثقيل.

وبدأت المفاوضات منذ فترة كما تم الاتفاق على المقابل المادي الذي سيحصل عليه المصري والذي يصل من 15 إلى 20 مليون جنيه بجانب الاتفاق على الراتب السنوي الذي سيحصل عليه النجم الفلسطيني أثناء تواجده في صفوف براميدز.

ويسعى الجانبين للاتفاق على تحديد موعد إعلان الصفقة بين إدارة الناديين خاصة في ظل ضمان استمرار الفريق البورسعيدي في بطولة الدوري والذي من المتوقع أن يكون خلال ساعات.

ومن المقرر أن تسافر بعثة براميدز في الثالثة عصر الخميس المقبل إلى مدينة كازبلانكا المغربية استعدادا لخوض المباريات النهائية في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيواجه براميدز يوم 20 أكتوبر الجاري مع نظيره حوريا كوناكري الغيني في الدور نصف نهائي الكونفدرالية على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء وحال تأهله سيخوض المباراة النهائية يوم 25 أكتوبر بملعب مولاي عبد الله في مدينة الرباط العاصمة.

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