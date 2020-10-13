أسامة الرحباني ووديع أبي رعد يتعاونان في إعادة أغنية "حبيتك وبحبك" من جديد

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قام المؤلف الموسيقي والمنتج ​أسامة الرحباني،​ بإعادة إطلاق أغنية "​حبيتك وبحبك​" وهي من شعر وألحان الأخوين الرحباني بصوت ​الفنان وديع أبي رعد​.



وأعاد توزيعها الأستاذ أسامة بشكل أوركسترالي وقد سجّلت في أوكرانيا مع الأوركسترا السمفونية الأوكرانية بقيادة ​فلاديمير سيرينكو​.



وكانت قد عرضت هذه الأغنية مباشرة لأوّل مرّة بصوت وديع من خلال حفل وديع أبي رعد و​هبة طوجي​ في قصر المؤتمرات سنة الـ 2011.



أما وديع أبي رعد فهو من كبار مدربي الصوت في لبنان والعالم العربي وكان قد رافق العائلة الرحبانية مع أستاذ منصور وأسامة خلال سنوات، وهو من أهم الأصوات الذي يتقن الغناء الأوبيرالي وقد أكمل دراساته في لبنان وإيطاليا وأميركا وبلغاريا وفرنسا.