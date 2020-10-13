مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على ضم هالاند

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:58 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
Advertisements
دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فى صراع قوي مع نظيره نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع المهاجم الدولي النرويجي الشاب هالاند من صفوف بوروسيا دورتموند.

وذكرت تقارير صحفية انجليزية أن المدرب النرويجي أولي جونر سولشير يريد تعزيز خط هجوم النادي الإنجليزي بضم مواطنه هالاند فى الصيف القادم من صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وأضافت التقارير الإنجليزي ان نادي مانشستر يونايتد سيواجه صراع قوي من نادي ريال مدريد الإسباني الذي يسعي بقوة أيضا لضم اللاعب الشاب لصفوفه بأمر من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

يذكر أن اللاعب النرويجي الشاب هالاند قد تألق بقوة مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني فى بطولة دروي أبطال أوروبا والدوري الألماني الممتاز ونجح فى جذب أنظار كبار الأندية الأوربية له.

أخبار تهمك

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

منذ حوالي 8 ساعات

محمد إبراهيم يرفض عرض الأهلي بسبب الزمالك ومرتضى

منذ ساعتين و 16 دقيقة

هدف الأهلي يقترب من الانتقال إلى خيتافي الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 17 ساعة

وفاة الفنان سامي عوض الله

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 14 ساعة

قرار مفاجئ من مرتضي منصور ضد أعضاء الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ حوالي 11 ساعة

موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الأولى في عهد موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يصدم جماهيره بهذا القرار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

10:38 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

قرار مفاجئ من مرتضي منصور ضد أعضاء الزمالك

12:44 ص

عاجل - الأهلي يصدم جماهيره بهذا القرار

11:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»