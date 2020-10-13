مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على ضم هالاند

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فى صراع قوي مع نظيره نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع المهاجم الدولي النرويجي الشاب هالاند من صفوف بوروسيا دورتموند.





وذكرت تقارير صحفية انجليزية أن المدرب النرويجي أولي جونر سولشير يريد تعزيز خط هجوم النادي الإنجليزي بضم مواطنه هالاند فى الصيف القادم من صفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني.





وأضافت التقارير الإنجليزي ان نادي مانشستر يونايتد سيواجه صراع قوي من نادي ريال مدريد الإسباني الذي يسعي بقوة أيضا لضم اللاعب الشاب لصفوفه بأمر من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.





يذكر أن اللاعب النرويجي الشاب هالاند قد تألق بقوة مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني فى بطولة دروي أبطال أوروبا والدوري الألماني الممتاز ونجح فى جذب أنظار كبار الأندية الأوربية له.