سهيلة بن لشهب تتألق بالكراكو الجزائري خلال لقاءها مع وزيرة الثقافة الجزائرية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:16 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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تألقت النجمة الجزائرية سهيلة بن لشهب، في احتفالية مئوية الأديب الكبير محمد ديب والتي أقيمت أمس بحضور عدد من الفنانين والمصممين والإعلاميين.

وخطفت سهيلة الأنظار بالكراكو الجزائري ونالت إطلالتها إعجاب محبيها.

وكان من بين الحاضرين بالاحتفالية التي نظمتها وزيرة الثقافة الجزائرية سهيلة بن لشهب والمصممة محاسن حرز الله وزوجها والإعلامي المتميز كريم بن عيسى وفرقة رايناراي وآخرين.

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