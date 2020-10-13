الإسكان تزف بشرى سارة للمواطنين

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قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنهم يستهدفون توفير وحدات سكنية لجميع شرائح المصريين؛ فئات الدخل الدنيا، والأعلى، والمتوسطة بجميع فئاتها.



وأضافت "عبد الحميد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنهم سيبدأوا بالإسكان الاجتماعي بـ100 ألف وحدة سكنية بدل أسرة 6000 جنيه، وسيقوموا بعمل 25 ألف وحدة أخرى في المتناول ولكن ليست مدعومة بدخل أسرة 9000 جنيه.



وتابعت أنهم سيقوموا بعدها بطرح 125 ألف حدة آخرين مفتوحة الشروط لأكثر من 9000 جنيه دخل، وستباع بسعر يكاد يقترب من سعر التكلفة، لافتة إلى أن الشقق سيتم تسليمها خلال 3 سنوات من غلق الحجز.



وذكرت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن 235 ألف أسرة بحوالي مليون ونصف مواطن استفادوا من الإسكان الاجتماعي حتى الآن، مؤكدة أنه سيتم توفير شقة لكل مواطن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأوضحت "عبد الحميد"، أن الأسر التي لا يتجاوز دخلها 6 آلاف جنيه يحصلون على دعم على الوحدة السكنية "الشقة".



وأشارت إلى أن محفظة البنك الدولي للإسكان الاجتماعي هي أكبر محافظ التمويل في العالم، متابعة: "نستهدف الانتهاء من مليون وحدة سكنية إسكان اجتماعي بحلول 2024".







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قامت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذى للصندوق، بجولة تفقدية بمواقع مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينتي حدائق أكتوبر و6 أكتوبر الجديدة، يرافقهما المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، ومسئولو الجهازين والمشروعات، وذلك لمتابعة سير العمل ومعدلات تنفيذ الوحدات.



واستهل مسئولو "الإسكان" جولتهم بمدينة حدائق أكتوبر، بتفقد مشروع 262 عمارة "إسكان اجتماعي"، ضمن المرحلة الثالثة بإجمالي 6282 وحدة سكنية، حيث بلغت نسبة إنجاز العمارات 70%، ثم تفقدوا مشروع 557 عمارة "إسكان اجتماعي"، ضمن المرحلة الرابعة بإجمالي 13368 وحدة سكنية بنسبة إنجاز 64%، ثم توجهوا بعد ذلك لتفقد مشروع 645 عمارة"إسكان اجتماعي" بإجمالي 15480 وحدة سكنية بعدد (466 عمارة ضمن المرحلة الثانية بنسبة إنجاز 94% - وعدد 159 عمارة ضمن المرحلة الثالثة بنسب إنجاز 85%).









وأشادت مى عبد الحميد، بمعدلات تنفيذ الوحدات والجهد المبذول بتلك المشروعات، بينما أثنى المهندس صلاح حسن علي جودة التنفيذ والتشطيبات للوحدات، وشدد على ضرورة تسليم المواطنين في المواعيد الزمنية المقررة مع الاهتمام بزيادة الخدمات المقدمة بالمشروعات لما لها من تأثير إيجابي كبير علي سرعة توطن السكان بالمدينة، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.



وقال المهندس أشرف فتحى: جارٍ تنفيذ أعمال المرافق بالمشروعات وفقًا لتنسيق الموقع، مضيفًا أنه تم تكليف مسئولى الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية لما تم ويجري تنفيذه من أعمال للتأكد من تنفيذها بالمواصفات المطلوبة.









وانتقل مسئولو "الإسكان"، لتفقد مواقع عمارات الإسكان الاجتماعي الجاري تنفيذها بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة، وذلك لمتابعة موقف تقدم الأعمال ومراحل تسليم الوحدات السكنية للمواطنين.



كما تفقد مسئولو "الإسكان" المواقع المقترحة لتنفيذ عدد ١٣٥ ألف وحدة "إسكان اجتماعي" بالمدينة، نظرًا للطلب المتزايد على الوحدات السكنية بالمدينة، حيث وجهت مى عبدالحميد، بحسن اختيار مواقع تنفيذ عمارات المشروع، وكذا التخطيط الجيد قبل بدء التنفيذ.









من جانبه أكد المهندس عادل النجار، أن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة لا يدخر جهدًا في إنجاز المشروعات المختلفة ولا سيما مشروعات الإسكان الاجتماعي، لما لها من أهمية كبيرة في توفير السكن الملائم للمواطنين بأسعار مخفضة.