أمير كرارة عن مسلسل "الاختيار": "مصر كلها اتكلمت عنه"

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:59 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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قال الفنان أمير كرارة إن مصر كلها تحدثت عن مسلسل "الاختيار"، مضيقا: "لكن أنا أول مرة أتكلم عليه بنفسي وعشان أنا بحب أتكلم عنه، والفن فعلًا بيعلم الناس حاجات، و الناس تأُثرت جدًا بالمسلسل، من أول الأطفال الصغيرين والكبار".

وتابع كرارة خلال لقائه في برنامج صاحبة السعادة مع النجمة إسعاد يونس عبر شاشة dmc بجانب المخرج بيتر ميمي، “أنا مكنتش متخيل رد الفعل اللى في الشارع وبالذات مع الأطفال كان رهيب، والأطفال كلها طلعت من المسلسل عاوزة تدخل الجيش وتلبس بدلة ضابط”.

يشار إلي أن مسلسل "الاختيار" حقق نجاح كبير وكان حديث الشارع المصري، حيث تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ فهو كان يحكي قصة حياة الشهيد أحمد المنسى.

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