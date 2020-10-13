ميدو: انتماء محمد إبراهيم يجبره على الميل لبيراميدز

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:31 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أوضح أحمد حسام ميدو، أن رغبة محمد إبراهيم لاعب فريق المقاصة الأول لكرة القدم، تميل إلى الانتقال إلى بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن محمد إبراهيم يفضل الانتقال إلى بيراميدز عن الأهلي رغم العرض الذي تلقاه من الأحمر.

وأشار إلى أن انتماء محمد إبراهيم للزمالك جعله يفضل الرحيل إلى بيراميدز وليس الأهلي.

وتابع، "عانيت من نفس المشاكل التي عانى منها كل من تولى تدريب المقاصة خلفي، لكن لم يعلم أي شخص في مصر وقتها أن هناك لاعب واحد في الفريق مستحقاته متأخرة".

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