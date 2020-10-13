إنتر ميلان يخطط لضم نجم مانشستر سيتي

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:29 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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يرغب نادي إنتر ميلان الإيطالي فى التعاقد مع نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لعام 2021.

وذكرت تقارير صحفية ايطالية أن المدرب أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان وضع أجويرو ضمن أولوياته للتعاقد معه خلال الصيف القادم.

وأضافت التقارير أن اختيار أجويرو جاء بعد اقتراب رحيل المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لصفوف نادي برشلونة الاسباني.

يذكر أن المهاجم الدولي الأرجنتيني سيرجو أجويرو لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي سوف ينتهي عقده مع النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة 2021.

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