عاجل.. ترامب: بايدن لديه أجندة كارثية.. ولن أسمح بتنفيذها

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤتمرًا انتخابيًا بولاية فلوريدا بعد تعافيه من فيروس كورونا.





وقال الرئيس ترامب، خلال المؤتمر، إن الديموقراطيون يحاولون تحويل أمريكا إلى دولة فاشلة، مؤكدًا أن بايدن لديه أجندة كارثية، معلقًا: "ولكن لن أسمح بتنفيذها".





وذكر أن بايدن وأوباما كانا على علم بكل التدخلات السابقة ولم يمنعوها.



