عاجل.. ترامب: بايدن لديه أجندة كارثية.. ولن أسمح بتنفيذها

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:40 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أمنية فوزي
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عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤتمرًا انتخابيًا بولاية فلوريدا بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وقال الرئيس ترامب، خلال المؤتمر، إن الديموقراطيون يحاولون تحويل أمريكا إلى دولة فاشلة، مؤكدًا أن بايدن لديه أجندة كارثية، معلقًا: "ولكن لن أسمح بتنفيذها".

وذكر أن بايدن وأوباما كانا على علم بكل التدخلات السابقة ولم يمنعوها.

وتابع: "سيكون لدينا قريبًا لقاحًا لفيروس كورونا"، لافتًا إلى أنهم سجلوا أعلى معدلات شفاء في العالم.

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