ترامب: بايدن والديموقراطيون سيدمرون الاقتصاد والحدود

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤتمرًا انتخابيًا بولاية فلوريدا بعد تعافيه من فيروس كورونا.





وقال الرئيس ترامب، خلال المؤتمر، إن بايدن يسعى إلى زيادة الضرائب وإلغاء الإعفاءات الممنوحة للفقراء، مؤكدًا أن بايدن والديموقراطيين سيدمرون الاقتصاد والحدود.





وأضاف أن الصين تجسست على الحملة الانتخابية ولكن محاولتها فشلت، متابعًا: "لن نسمح للصين بالسيطرة على سوق التجارة العالمية".