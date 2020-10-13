ترامب: بايدن والديموقراطيون سيدمرون الاقتصاد والحدود

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:41 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أمنية فوزي
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عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤتمرًا انتخابيًا بولاية فلوريدا بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وقال الرئيس ترامب، خلال المؤتمر، إن بايدن يسعى إلى زيادة الضرائب وإلغاء الإعفاءات الممنوحة للفقراء، مؤكدًا أن بايدن والديموقراطيين سيدمرون الاقتصاد والحدود.

وأضاف أن الصين تجسست على الحملة الانتخابية ولكن محاولتها فشلت، متابعًا: "لن نسمح للصين بالسيطرة على سوق التجارة العالمية".

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