سر تراجع الأهلي عن ضم نجم الزمالك السابق

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أسباب التراجع عن التعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة.





وقال المصدر إن مسؤولو النادي الأحمر قرروا التراجع عن التعاقد مع اللاعب لأسباب فنية، وتم إبلاغ محمد إبراهيم ونادي مصر المقاصة بذلك.





وأضاف المصدر بأن فايلر المدير الفني السابق للأهلي كان هو من اختار اللاعب للتعاقد معه، لكن بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي رفض ضم اللاعب لعدم الحاجة إلى خدماته.





وتابع المصدر بأن الأهلي قرر عدم إبرام الصفقة في ظل وجود أكثر من لاعب في مركزه والفريق ليس في حاجة إليه.











