وائل جسار: أرفض أغاني المهرجانات.. ويعلق على أزمة شاكوش وعمر كمال





قال الفنان وائل جسار، إنه لا يحب أداء أغانى المهرجانات لأنه له لون محدد في الأعمال التي يقدمها لجمهوره وهى الأغانى الرومانسية والطربية الشعبية.وقال خلال مكالمة هاتفية في برنامج التاسعة مع الأعلامي وائل الإبراشي، عبر شاشة الأولى المصرية "اللون بتاعي معروف ومقدرش أغنى المهرجانات بكل صراحة مع احترامى للي بيغنيها.. كل شخص له لون وأداء ولو قالوا لي هنديك أغانى مهرجات هرفض.. مبعرفش أغنى أغانى مهرجانات".وأشار إلى أن كل الجدل الذي حدث حول مشاركة عمر كمال وحسن شاكوش، في الأوبريت الوطنى “حكاية مصر”، لا يجب أن يستمر، كونهما مصريين يغنيان لمصر، ومصر أكبر من الجميع وعلينا ألا نفكر في القشور.