معتصم النهار يحتفل بعيد ميلاد زوجته

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:31 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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احتفل الممثل السوري ​معتصم النهار​ بعيد ميلاد زوجته في أحد المطاعم في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بحضور عدد من أصدقائهما النجوم بينهم الممثلة السورية ​هبة نور​ والفنان العراقي ​سيف نبيل​.

وتداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من أجواء الاحتفال، ظهرت فيه لين وهي ترقص خلال تقطيع قالب الحلوى، ومعتصم إلى جانبها.

فيما نشرت نور عبر صفحتها الخاصة صورة تجمعها بلين ومعتصم وعلّقت بالقول:"في أحلى من هيك رفقات، لينو انشالله كل العمر بالسعادة والحب والنجاح ويخليلك عيلتك الحلوة يا حلوة الحلوين".

أما نبيل، فنشر عبر خاصية القصص المصورة على صفحته الخاصة صورة تجمعه بلين ومعتصم وعلّق بالقول:"كل عام ولين زوجة الصديق معتصم بألف خير".

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