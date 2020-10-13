ترامب: تقارير مزيفة تزعم تقدم خصومنا في الاستطلاعات

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:14 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أمنية فوزي
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "سنعيد كل قواتنا الموجودة في الخارج إلى بلادنا، ولن نسمح للطبقة السياسية الفاسدة بالوصول للسلطة".

جاء ذلك، خلال مؤتمر انتخابي عقده الرئيس الأمريكي، بولاية فلوريدا بعد تعافيه من فيروس كورونا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأشار إلى أن هناك تقارير مزيفة تزعم تقدم خصومنا في الاستطلاعات، موضحًا أن بايدن يحاول عقد صفقات فاسدة لسرقة الأصوات، ويحصل على دعم من اليسار المتطرق.

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