تفاصيل مشاجرة بين مسئولين في "التعليم" بالجذمة والشلوت (فيديو)

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عقب محمد إسماعيل النجار، مدير الإدارة التعليمية بمنطقة الجمالية بالدقهلية، على واقعة مشاجرة قيادتان بالمنطقة حيث قامت الأولى بإلقاء الحذاء على الطرف الثانى، ما دفعه لضربها بـ"الشلوت".



وقال "النجار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين،: " دى حاجة غير مألوفة وكل مجتمع فيه الحلو والوحش..الحادثة لم تأخذ ثوانى، بدأ بتطاول بالأيدى والناس زعلت من بعضها، وحصلت مشادة كلامية وتطور بعد ذلك".



ولفت إلى أن الخلاف أسفر عن مشاجرة بين أثنين من قيادات المنطقة، هما موجه مالى وهى سيدة، ومدير الشئون المالية والإدارية، خلال الاجتماع الفني الأسبوعي لقسم التوجيه المالي والإداري، اتخذ على أثره الإجراءات القانونية وتحويل الواقعة إلى الشئون القانونية.

وأضاف: "التحقيق انتهى إلى إلغاء تكليف مدير الشئون المالية والإدارية من منصبه ومجازاة الطرفين بـ3 أيام ونقلهما خارج الإدارة التعليمية"





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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن خطة الدولة للعام الدراسي 2020-2021 تأتي في ظل جائحة " كورونا "، لافتَا إلى أن بعض الكتاب اختلط عليهم وتساءلوا هل هذه الخطة تخص تطوير التعليم كخطة ممتدة، أم أنه يخص العام الجديد في ظل الظروف الطارئة مع إستمرار أزمة فيروس " كورونا.



وتابع "شوقي"، خلال لقائه مع برنامج " كلمة أخيرة "الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" عبر " الستلايت" في حلقة خاصة بمناسبة قرب بداية العام الدراسي 2020-2021 قائلًا: "المنصات المخصصة لتلقي الطلاب التعليم المختلفة والتي أعلنا عنها في وقت سابق وعدد أيام الحضور تخص فقط الظرف الخاص بكوفيد 19 والذي يزامن العام الدراسي الجديد وليس هي خطة التطوير".

