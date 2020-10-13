الاتحاد السعودي يتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي برونو هنريكي

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:10 ص
بوابة الفجر
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أعلن نادي الاتحاد المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي برونو هنريكي اليوم الإثنين.

وسيحل برونو بدلاً من الأرجنتيني ليوناردو خيل الذي انتقل إلى فاسكو دا جاما على سبيل الإعارة.

وقال النادي السعودي إن "انضمام برونو البالغ من العمر 30 عاماً جاء بناء على توصية من المدرب البرازيلي فابيو كاريلي".

ويستهل الاتحاد، الذي احتل المركز 11 الموسم الماضي، حملته في الموسم الجديد بمواجهة الاتفاق يوم الأحد المقبل.

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