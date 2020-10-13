عمرو أديب: تركي آل الشيخ قصة نجاح

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 04:17 ص
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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أشاد الإعلامي عمرو أديب، بتجربة المستشار تركي آل الشيخ في نادي ألميريا الأسباني، معلقا: "قصة نجاح".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن ما حققه المستشار تركي آل الشيخ من إنجازات شيء مبهر، سواء في نادي بيراميدز، أو نادي ألميريا، أو موسم الترفية، لافتا إلى أن نادي ألميريا تغير وضعه تماما".

وأضاف الإعلامي: "أنا كنت قاعد مع المستشار تركي آل الشيخ لما كان بيشتري نادي الأسيوطي.. بيراميدز حاليا واستغربنا كلنا.. ودلوقتي بيراميدز بيحدد من المركز الأول والتاني".

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