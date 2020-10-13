أديب يكشف مفاجأت جديدة في وثائق هيلاري كلينتون (فيديو)

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:50 ص
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن وثائق هيلاري كلينتون كشفت إن جماعة الإخوان الإرهابية قبل ترشيحهم محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية، كانوا يريدون أن يأتي عمرو موسى رئيسا لمصر، وأنه سيكون توازن جيد.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن المرشد هو من كان يحكم مصر، والذي بدوره يتم تحريكه من أمريكا وقطر، منوها بأن الإخوان كانوا يريدون أن تكون مصر دولة إسلامية، مضيفا: "اللي كان بيبعت لهيلاري قالها لن يكون هناك تشديد في أنفاق حماس في بسيناء".

ونوه بانه تم دس عناصر إخوانية في الأجهزة بمصر، مضيفا أن الوثائق أوضحت أن الإخوان طالبوا بألا ترسل أي معونات للجيش المصري، معلقا: "ده بالنسبة للإخوان مش جيش بلده".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع السرية عن وثائق البريد الإلكتروني الخاص بـ"هيلاري كلينتون"، وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

ووفق ما ورد في البريد الإلكتروني فإن هيلاري زارت قناة "الجزيرة" في مايو 2010، واجتمعت مع مدير الشبكة وضاح خنفر.

وتلا ذلك لقاء مع أعضاء مجلس إدارة القناة، حيث جرت مناقشة زيارة وفد منها إلى واشنطن في منتصف مايو من ذات العام.

وفي رسالة أخرى، طالبت هيلاري قطر بتمويل ما سمي بثورات الربيع العربي عبر صندوق مخصص لمؤسسة كلينتون‎.

كذلك كشف بريد إلكتروني آخر مسرّب يعود لسبتمبر 2012، عن تعاون قطر مع "الإخوان" لإنشاء قناة إعلامية باستثمارات كبيرة، وذلك بعد أن اشتكى التنظيم الإرهابي من ضعف مؤسساته الإعلامية.

واعتبر مراقبون أن قضية رسائل البريد الإلكتروني كانت بالغة الأهمية في انتخابات الرئاسة الأخيرة، حيث ألقت بظلالها على خسارة كلينتون لصالح ترامب الذي قال مرارا خلال حملته الانتخابية إنه إذا انتخب فسوف يحاكم كلينتون، لكنه بعد الانتخابات أفاد بأنه غير مهتم بمتابعة التحقيقات.

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عمرو أديب بوابة الفجر الفجر الجماعه الإرهابية الإخوان

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