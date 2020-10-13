حجز موظف بالمعاش بتهمة قتل حفيده بالخطأ بشبرا الخيمة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:43 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد ضوه
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أمر المستشار زياد الباسل مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، وتحت إشراف المستشار محمد خليفة رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، والمستشار محمد حتة، المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها، حجز "عادل إ س" 62 عاما بالمعاش، لحين ورود تحريات رجال المباحث، في تهمة مقتل حفيده بالخطأ، كما صرحت النيابة بدفن جثمان الطفل "مالك ع أ" يبلغ من العمر عام ونصف.

تعود الواقعة إلى تلقي قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا بوجود سيارة مسرعة اصطدمت بدراجة نارية كان يستقلها 3 أشخاص، هم "عادل إ س" 62 عاما بالمعاش، ونجلته، وحفيده "مالك ع أ" يبلغ من العمر عام ونصف، مما أدى إلى سقوط الثلاثة وإصابتهم، إلا أن إصابات الطفل كانت بالغة.

وورد تقرير المستشفى بأن إصابات الطفل كانت كسر بالجمجمة ونزيف داخلي أدى إلى الموت على الفور، وبالفحص تبين عدم صدق الرواية، حيث أكدت التحريات أن جد الطفل كان يستقل الدراجة النارية لشراء بعض المستلزمات، وخلفه ابنته خالة الطفل، وحفيده الطفل "مالك"، وأصيب بنوبة السكر أثناء القيادة مما أدى إلى اصطدامه بجانب الطريق وسقطوا على الأرض.

وبالفحص تبين إصابة الجد وابنته، بينما كانت إصابات الطفل على النحو المبين، مما أدى إلى وفاته على الفور، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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