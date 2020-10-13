ديانا حداد توضح موقفها من الزواج

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أوضحت الفنانة اللبنانية ​ديانا حداد​ موقفها من الزواج، وردت على سؤال وُجه إليها حول احتمال وقوعها في الحب إنها لا تشعر حالياً باستعداد لوجود إنسان في حياتها وليست بصدد إعادة تجربة الحياة الزوجية مرّة أخرى.



وأضافت حداد في لقاء لها على تلفزيون دبي، أنها ترفض فكرة إعادة تجربة الحياة الزوجية بشكل مطلق قائلة: " بحب نفسي وهلق ما بدي حب، مش غلط، بس مالي مستعدة".



ولفتت حداد إلى أنها تمشي على قاعدة مهمة في حياتها وهي "سامح لترتاح" وهي العبارة التي تتصدر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي.



وقالت ديانا حداد إنها متصالحة مع نفسها للغاية ولا يهمها العمر، مضيفة: " أنا بقول عمري 44 سنة، يعني الواحد صغير شوي "، وتشعر بسعادة حين يقول لها المعجبون إنها تبدو أصغر من عمرها.