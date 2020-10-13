بقيمة ربع مليون جنية.. ضبط عاطل لاحتياله على المواطنين بحجة حجز فلل

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:18 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل، على خلفية تعدد بلاغات المواطنين بتعرضهم لجرائم النصب والإحتيال من خلال قيام مجهول بالإعلان على أحد المواقع بشبكة الإنترنت بإيهام ضحاياه بقدرته على توفير حجز فيلات وشاليهات بمنطقة الساحل الشمالى بأسعار مخفضة والتواصل معهم والتحصل منهم على مبالغ مالية.

بالفحص تبين صحة الوقائع وأن وراء إرتكاب الوقائع عاطل، مقيم بمحافظة الإسكندرية، وأمكن ضبطه بمحل إقامته، وبالتفتيش عثر على 4 هواتف محمولة، 17 شريحة، 8 كارت فيزا خاصة بالمتهم، عدد من الصور لتحويلات مالية تبلغ قيمتها (230،000) مائتان وثلاثون ألف جنيه، وبمواجهة المتهم أقر بإرتكابه لتلك الوقائع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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