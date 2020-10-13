شاهد.. "الإسكان": تسليم الوحدات السكنية خلال 3 سنوات من غلق الحجز

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنهم يستهدفون توفير وحدات سكنية لجميع شرائح المصريين؛ فئات الدخل الدنيا، والأعلى، والمتوسطة بجميع فئاتها.



وأضافت "عبدالحميد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنهم سيبدأوا بالإسكان الاجتماعي بـ100 ألف وحدة سكنية بدل أسرة 6000 جنيه، وسيقوموا بعمل 25 ألف وحدة أخرى في المتناول ولكن ليست مدعومة بدخل أسرة 9000 جنيه.



وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنهم سيقوموا بعدها بطرح 125 ألف حدة آخرين مفتوحة الشروط لأكثر من 9000 جنيه دخل، وستباع بسعر يكاد يقترب من سعر التكلفة، لافتة إلى أن الشقق سيتم تسليمها خلال 3 سنوات من غلق الحجز.





