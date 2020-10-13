هكذا هاجم ملحم زين تجار الأدوية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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انتقد الفنان اللبناني ​ملحم زين​ تجار الأدوية الذين يحتكرون الدواء وينتظرون رفع الدعم ليبيعوه للمواطنين بسعر مرتفع، الى جانب قيام شركات الأدوية بتهريب الدواء المدعوم لبيعه خارج لبنان بأضعاف سعره، كما انتقد زين ايضا تجار المازوت.

وكتب ملحم زين على صفحته الخاصة: "تجّار الدوا عم يحتكروا الدوا، ناطرين رفع الدعم ليّبيعوا بأضعاف سعره وشركات الأدوية.

وأضاف: عم تهرّب الدوا المدعوم بلبنان ليّبيعوا برّا لبنان بعشر أضعاف وتجّار المازوت عم يحتكروا المازوت لانه رح يرفعوا الدعم عنه ورح يزيد سعره أضعاف..الخلاصة، بدّك تبني المجتمع والإنسان، أوّلاً، ببلدي لبنان".

يذكر أن ملحم زين يشارك حاليا في برنامج ذا فويس سينيور وذلك ضمن أعضاء لجنة التحكيم، وخطف الأنظار في أولى حلقات البرنامج.

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