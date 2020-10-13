قرار مفاجئ من مرتضي منصور ضد أعضاء الزمالك
الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:44 ص
محمد الدمتناوي
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طالبت الإذاعة الداخلية بنادي الزمالك في الميكروفونات، منذ قليل، خروج جميع الأعضاء المتواجدين داخل النادي، في قرار مفاجئ للجميع.
وتفاجأ جميع الأعضاء المتواجدون داخل النادي، بهذا القرار المفاجئ، بعد مطالبتهم بالخروج من النادي من قبل إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور.
وتمكن الزمالك من الفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويستعد القلعة البيضاء لمواجهة نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.