قرار مفاجئ من مرتضي منصور ضد أعضاء الزمالك

طالبت الإذاعة الداخلية بنادي الزمالك في الميكروفونات، منذ قليل، خروج جميع الأعضاء المتواجدين داخل النادي، في قرار مفاجئ للجميع.





وتفاجأ جميع الأعضاء المتواجدون داخل النادي، بهذا القرار المفاجئ، بعد مطالبتهم بالخروج من النادي من قبل إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور.





وتمكن الزمالك من الفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويستعد القلعة البيضاء لمواجهة نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.











