طارق شوقي يوجه رسالة لطلبة الإعدادية بشأن التعليم الفني

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:47 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل فخرًا لنا وهي من الجواهر الجديدة في المجتمع المصري، مشيرًا إلى الوزارة تهدف إلى تغيير نظرة المجتمع تجاه التعليم الفني، معقبًا: "بنحاول نعمل ده لان التعليم الفني لم يحظى بذات الضوء من الإعلام، كما حظي التعليم الأساسي، والتعليم الفني هوا اللي بنى ألمانيا وسنغافورة واليابان".

وأضاف "شوقي"، خلال لقائه مع برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" في حلقة خاصة بمناسبة قرب بداية العام الدراسي 2020-2021، قائلًا: "هذه المدارس تجربة جميلة وتشهد إقبالًا كبيرًا "، لافتَا إلى أنه سيوقع غدًا مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم حول المدرسة المتخصصة في السينما.

وتابع الوزير: "هذا على سبيل المثال بنفتح تخصصات جديدة، وعامين كمان مدرسة عن الذكاء الصناعي والألعاب الرقمية، إحنا رايحين لأداوات العصر، وفتحنا باب التقديم فيها خلاص، اقتربنا من حاجز 16 مدرسة في تخصصات لم تكن موجودة في التعليم الفني تضمن توفير فرصة عمل لخريجيها يوم تخرجهم وتضم جودة عالية جدًا".

ولفت إلى أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء هيئة جودة عالمية مختصة بالتعليم الفني وبالتالي نحن نبني نظام تعليمي جديد مبني على الجدارات على غرار تطويرنا للتعليم العام قائلًا " نتمنى أن يدخل 70% من طلاب الإعدادية التعليم الفني في طفرته الجديدة، لان ده إلى هيبني مصر وبقول للولاد فكروا كتير بعد الإعدادية وبدعوا الناس لزيارتها".

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