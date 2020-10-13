بعد حصوله علي الدرع الذهبي ليوتيوب.. عمر كمال يوجه الشكر لمتابعيه









وأضاف: "بقى عندى اكونت على الانستجرام فيه مليون ٨٠٠ مشترك - وع التيك توك فيه مليون و ٧٠٠ مشترك .. دعمكم خلانى عندى ثقة فى نفسى أكبر ونجحنى ووصلنى لمناطق كتير كان نفسى أوصلها".



يذكر أن عمر كمال طرح مؤخرًا أغنية " لغبطيطا" وهي من غناء حسن شاكوش وعمر كمال من كلمات إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو، وتعاون شاكوش وكمال مؤخراً معاً في العديد من الأغنيات منها "شوكولاتة سايحة جوه كيك "بونبوني ساقط في نوتيلا"، و" عود البطل "وأشهر أغنياتهم كانت" بنت الجيران".



وجاءت أغنية" لغبطيتا" بعد سلسلة من الأزمات بين المطربين الشعبيين، ونقابة المهن الموسيقية، حيث تم إقافهم عن إحياء الحفلات الموسيقية، ووقف إعطائهم تصاريح بالغناء، وأيضا بعد أزمة حسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين بعد الديو الغنائى الذى أصدره مع أحمد سعد.









أعرب المطرب عمر كمال، عن سعادته بحصوله علي الدرع الذهبي من يوتيوب ، ونشر صورة له عبر حسابه بإنستجرام، حيث وجه الشكر لمحبيه لدعمهم له.وعلق علي الصورة قائلاً: "شكرا ليكم من كل قلبى.. خليتوا ليا أكونت كبير على يوتيوب فيه مليون و ٢٠٠ ألف مشترك - وبقى عندك بيدج على الفيس فيها اكتر من ٣ مليون مشترك".