ميدو يهاجم مدرب الزمالك

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:27 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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هاجم أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك بسبب اقتناعه بالكونغولي كابونجو كاسونجو وإشراكه في المباريات بشكل أساسي.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "كابونجو كاسونجو لايصلح مشاركته أساسيا مع  نادي الزمالك، ويجب الدفع به من على مقاعد البدلاء خلال الفترة المقبلة".

واضاف، "كابونجو كاسونجو لايجيد اللعب في المباريات التي يواجه فيها الزمالك، منافس يجيد يدافع بكثافة وهو ماحدث من الكونغولي في مباراة حرس الحدود، وكان يجب عدم مشاركته في اللقاء بشكل أساسي ".

وواصل، " كريم بامبو واسلام جابر على باتشيكو عدم الدفع بهم بشكل أساسي، ويفضل تواجدهم على دكة البدلاء وإشراكهم كبدلاء خاصة وأن الثنائى يجيد اللعب في المساحات الكبيرة، ويمتلكان نزعة هجومية".

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