فضل شاكر يهنئ نجله بدخوله القفص الذهبي

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هنأ النجم اللبناني فضل شاكر، نجله الفنان محمد شاكر وذلك بعدما احتفل بزفافه مساء أمس على كاترينا مراد.



وعلق فضل شاكر على صورة لنجله وعروسته من حفل الزفاف، وقال عبر تويتر: ‏مبروك حبيبي بابا الله يسعد قلبك ويرزقك بالذرية الصالحة.



وتداول رواد التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور الخاصة بالعروسين مرفقين إياهم بعبارات التهنئة.



وكان محمد شاكر قد حقق نجاحا كبيرا من خلال كليب أغنية خلصت القصة والتي لاقت إشادة جماهيرية كبيرة.



يذكر أن خلصت القصة ‏من كلمات: زياد جديد وألحان: شادي جرور وتوزيع: رواد همدر.