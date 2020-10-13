وزير التعليم :20 ألف جنيه مصروفات المدارس الحكومية الدولية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تجربة المدارس الدولية الحكومية في عامها الثاني تمثل إضافة رائعة، وهي عبارة عن شراكة مع أصحاب المدارس الدولية الأجنبية التي لا يكون بوسع شرائح كثيرة من المجتمع الدخول فيها لارتفاع تكاليفها.



وأضاف "شوقي"، خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة "، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، في حلقة خاصة بمناسبة قرب بداية العام الدراسي 2020-2021، أن هناك تعاونًا مجتمعيًا وثيقًا بين المدارس الدولية الحكومية، وأصحاب المدارس الدولية في إدارة جودة التعليم، حيث نمنح شهادات لمن يريد الحصول عليها بأنواعها المختلفة سواء الشهادة البريطانية أو "الانترنشيونال" بكالوريا مقابل مبالغ تمثل عشر ما يدفعه طلبة المدارس الدولية الأخرى.



وتابع وزير التربية والتعليم: "المدارس الحكومية الدولية فرصة لشرائح من المجتمع المصري التي لم يكن بوسعها الحصول على هذه الشهادات من المدارس الدولية الأخرى، لعدم توافر الإتاحة المالية لهذه الأسر".



ولفت إلى أن مصروفات هذه المدارس تتراوح ما بين 15-20 ألف جنيه، مقارنة بعشر أضعافها في المدارس الأخرى وهي تجربة جودة تعليم موازية ".



هذا، وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن الوزارة بذلت مجهودًا كبيرا، لتكملة منهج العام الدراسي 2020-2021 في ظل إجراءات تقليل الكثافات الطلابية، عبر توفير المناهج الخاصة في أكثر من محطة تلفزيونية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، واعدًا الجمهور بأن هذه الدروس التعليمية ستخرج في أفضل صورة، قائلًا: "هنشوف حاجة ترضي جميع الطلاب.. وده مش موضوع مؤقت معمول عشان كورونا، ولكن أيضًا لتوحيد جودة العلوم المختلفة".



وأضاف "شوقي"، أن الدروس التعليمية ستكون عبر محطات تلفزيونية مختلفة، ولها مواعيد ثابتة وأخرى للإعادة فضلًا عن البث المباشر عبر الإنترنت في المنصات المختلفة.



وشدد الوزير، على أن الذهاب إلى المدرسة سيكون بهدف سؤال المدرسين عن ما واجه الطالب من صعوبات أثناء تلقي الحصة التعليمية عبر القنوات التلفزيونية.

