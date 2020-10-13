محمد إبراهيم يرفض عرض الأهلي بسبب الزمالك ومرتضى

شهدت الساعات الأخيرة رفض محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة للعرض المقدم من النادي الأهلي للحصول على توقيعه للانتقال بداية من الموسم الجديد بسبب جماهير الزمالك ومرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.





وقام النادي الأهلي بقتديم عرض مغري لمحمد إبراهيم بعد الاتفاق مع مسئولي مصر المقاصة على كافة تفاصيل الصفقة مقابل 15 مليون جنيه.





ورفض محمد إبراهيم عرض الأهلي واعتذر عن الجلسة التي كان مقررا لها أمس الأحد، للحصول على توقيعه بعدما أكد اللاعب أنه لا يمكنه أن يخسر جماهير الزمالك بعد السنوات الطويلة الماضية التي قضاها في القلعة البيضاء وهو ما تسبب في صدمه كبيرة لمسئولي القلعة الحمراء الذي كان ينتظرون الحصول على توقيعه.





كشف مصدر مقرب من محمد إبراهيم ، أنه فضل عرض بيراميدز على الأهلي وأبلغ مسئولي مصر المقاصة برغبته في الإنضمام لفريق بيراميدز ووقع للإنضمام للفريق بالفعل.





أوضح المصدر ، أن الأزمة التي يعاني منها مرتضى منصور رئيس الزمالك وأنباء رحيله عن رئاسة النادي بعد قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية كان لها دور في رفض محمد إبراهيم التوقيع للأهلي حيث مازال يفكر في العودة للزمالك في حالة رحيل رئيس النادي الحالي الذي كان سببا في رحيله بعد الخلافات التي نشبت بينهما وإقتراب رحليه أعاد الباب أمام عودته من جديد وختام مشواره الكروي في الزمالك.



