أحد مستشاري ترامب: الرئيس أثبت أن كورونا ليس مميتًا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:45 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
شيماء حسن
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علق جابرييل صوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس ترامب، على ما انتشر بوسائل الإعلام الأمريكية عن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالظهور بقميص "سوبر مان" عقب خروجه من مستشفى والتر ريد العسكري الطبي بعد شفائه من فيروس كورونا.

وقال "صوما" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "ترامب أثبت أن فيروس كورونا ليس وباءً مميتًا، وأن ما كان يروجه جو بايدن بأن هذا المرض سوف يقضي على الشعب الأمريكي".

وأضاف "كان بايدن يختبئ في بيته على الرغم من أن 3% فقط من الذين أصيبوا بالولايات توفوا، وكان يعيب على إدارة ترامب في تعاملها منذ بداية الجائحة وكيف أنه حظر الطيران من وإلى الصين، واتهمه بأنه عنصري ضد الصينيين، وعلق على فتحه للاقتصاد الأمريكي، ونحمد لله أن الفيروس لم يكن في إدارة أوباما ولا هيلاري ولا بايدن".

آخر تطورات فيروس كورونا
هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 55 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97743 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 132 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 104648 حالة من ضمنهم 97743 حالة تم شفاؤها، و6062 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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