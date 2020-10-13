عمرو أديب: مصر كانت مخترقة بعد 2011 (فيديو)
الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:31 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن وثائق هيلاري كلينتون ليست حدث جلل في الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن بعد الإطلاع على الأجزاء الخاصة بمصر في الوثائق تبين أن مصر كانت مخترقة تماما.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "البلد كانت مفتوحة تماما بعد 2011، كان عندهم ضباط أمريكان زي الفل نقلهم للمعلومة كان دقيق، واللي بيقولوه كان بيحصل"، منوها بأن مصدرهم كانت مصادر داخل الجماعة.
هذا، وكشف الإعلامي محمد الباز، عن مجموعة من المراسلات البريدية الالكترونية الخاصة بهيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة الخارجية الأمريكية وقطر، والتي كشفت عن رغبتها في السيطرة على مصر من خلال جماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك استعرض مجموعة من الوثائق التي تفضح مؤامرتها مع محمد مرسي عندما أصبح رئيسًا لمصر لتفكيك الداخلية بمساعدة أمريكية.
وقال "الباز" خلال تصريحات صحفية،: "هذه الرسائل التي تبادلها هيلاري مع الناس في الشرق الأوسط، عندنا 7 ايميلات، تناولت هذه المراسلات زيارة هيلاري إلى الدوحة في ابريل 2010 واجتماعها مع وضاح خنفر المدير العام للجزيرة في هذا الوقت وأعضاء مجلس الجزيرة في مقر القناة، وبعدها إميل آخر يسألها فيه حمد عن التصرف المناسب لو حدثت مشكلة معهم في مصر وكيفية مواصلة تحريضهم ضد عمر سليمان".
وأضاف "بعدها ميل آخر يطلب فيه جاسم مقترحات من الخارجية الأمريكية في حال توقف بث الجزيرة في مصر، ثم رسالة أخرى تنسيقية بين هيلاري ومرسي بعدما أصبح رئيسًا، وبعدها طلبهم 100 مليون دولار من أمريكا لتأسيس مشروع إعلامي أمريكي في مصر بعدما فشلت منصات الإخوان الإعلامية في مصر بعد يناير يكون خيرت الشاطر هو المسؤول عنها، وبعدها مناقشة بين حمد متعلقة بصندوق الاستثمار المصري الأمريكي وطلب مشاركة قطر في هذا الصندوق".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا