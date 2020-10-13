عمرو أديب: مصر كانت مخترقة بعد 2011 (فيديو)

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:31 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن وثائق هيلاري كلينتون ليست حدث جلل في الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن بعد الإطلاع على الأجزاء الخاصة بمصر في الوثائق تبين أن مصر كانت مخترقة تماما. 

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "البلد كانت مفتوحة تماما بعد 2011، كان عندهم ضباط أمريكان زي الفل نقلهم للمعلومة كان دقيق، واللي بيقولوه كان بيحصل"، منوها بأن مصدرهم كانت مصادر داخل الجماعة.

هذا، وكشف الإعلامي محمد الباز، عن مجموعة من المراسلات البريدية الالكترونية الخاصة بهيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة الخارجية الأمريكية وقطر، والتي كشفت عن رغبتها في السيطرة على مصر من خلال جماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك استعرض مجموعة من الوثائق التي تفضح مؤامرتها مع محمد مرسي عندما أصبح رئيسًا لمصر لتفكيك الداخلية بمساعدة أمريكية.

وقال "الباز" خلال تصريحات صحفية،: "هذه الرسائل التي تبادلها هيلاري مع الناس في الشرق الأوسط، عندنا 7 ايميلات، تناولت هذه المراسلات زيارة هيلاري إلى الدوحة في ابريل 2010 واجتماعها مع وضاح خنفر المدير العام للجزيرة في هذا الوقت وأعضاء مجلس الجزيرة في مقر القناة، وبعدها إميل آخر يسألها فيه حمد عن التصرف المناسب لو حدثت مشكلة معهم في مصر وكيفية مواصلة تحريضهم ضد عمر سليمان".

وأضاف "بعدها ميل آخر يطلب فيه جاسم مقترحات من الخارجية الأمريكية في حال توقف بث الجزيرة في مصر، ثم رسالة أخرى تنسيقية بين هيلاري ومرسي بعدما أصبح رئيسًا، وبعدها طلبهم 100 مليون دولار من أمريكا لتأسيس مشروع إعلامي أمريكي في مصر بعدما فشلت منصات الإخوان الإعلامية في مصر بعد يناير يكون خيرت الشاطر هو المسؤول عنها، وبعدها مناقشة بين حمد متعلقة بصندوق الاستثمار المصري الأمريكي وطلب مشاركة قطر في هذا الصندوق".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب تسريبات هيلاري كلينتون بوابة الفجر الفجر الجماعه الإرهابية

أخبار تهمك

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 14 ساعة

وفاة الفنان سامي عوض الله

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة Ten

منذ أقل من ساعتين

ميدو يهاجم مدرب الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

هدف الأهلي يقترب من الانتقال إلى خيتافي الإسباني

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يصدم جماهيره بهذا القرار

منذ ساعة و 23 دقيقة

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

ليس كهربا.. حقيقة غياب نجم الأهلي عن مواجهة الوداد المغربي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ حوالي 10 ساعات

محمد إبراهيم يرفض عرض الأهلي بسبب الزمالك ومرتضى

منذ 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

شاهد.. الباز يكشف كيف تحولت قناة الشرق إلى وكر للدعارة وتعاطي الحشيش

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

جاسم محمد: توكل كرمان نفذت مخططات أمريكيا.. وتسريبات كلينتون فضحتها (فيديو)

حافظ أبو سعدة: تسريبات كلينتون تفضح مخطط إدارة أوباما ودور الجزيرة

محمود بسيوني: فيسبوك وتويتر جزء من المخطط الأمريكي التخريبي (فيديو)

أحمد موسى عن تسريبات هيلاري كلينتون: "كل الإخوان جواسيس"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:38 م

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

محمد إبراهيم يرفض عرض الأهلي بسبب الزمالك ومرتضى

12:14 ص

عاجل - الأهلي يصدم جماهيره بهذا القرار

11:32 م

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

06:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»