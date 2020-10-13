عمرو أديب: مصر كانت مخترقة بعد 2011 (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن وثائق هيلاري كلينتون ليست حدث جلل في الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن بعد الإطلاع على الأجزاء الخاصة بمصر في الوثائق تبين أن مصر كانت مخترقة تماما.





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "البلد كانت مفتوحة تماما بعد 2011، كان عندهم ضباط أمريكان زي الفل نقلهم للمعلومة كان دقيق، واللي بيقولوه كان بيحصل"، منوها بأن مصدرهم كانت مصادر داخل الجماعة.





هذا، وكشف الإعلامي محمد الباز، عن مجموعة من المراسلات البريدية الالكترونية الخاصة بهيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة الخارجية الأمريكية وقطر، والتي كشفت عن رغبتها في السيطرة على مصر من خلال جماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك استعرض مجموعة من الوثائق التي تفضح مؤامرتها مع محمد مرسي عندما أصبح رئيسًا لمصر لتفكيك الداخلية بمساعدة أمريكية.





وقال "الباز" خلال تصريحات صحفية،: "هذه الرسائل التي تبادلها هيلاري مع الناس في الشرق الأوسط، عندنا 7 ايميلات، تناولت هذه المراسلات زيارة هيلاري إلى الدوحة في ابريل 2010 واجتماعها مع وضاح خنفر المدير العام للجزيرة في هذا الوقت وأعضاء مجلس الجزيرة في مقر القناة، وبعدها إميل آخر يسألها فيه حمد عن التصرف المناسب لو حدثت مشكلة معهم في مصر وكيفية مواصلة تحريضهم ضد عمر سليمان".



