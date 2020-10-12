التفاصيل الكاملة لإصابة "كهربا" والبرنامج العلاجي للحاقه بموقعة الوداد

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

أثبتت الأشعة التي أجراها محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابة اللاعب بشد في العضلة الخلفية.

وكان كهربا قد اضطر لمغادرة ملعب مباراة الأهلي أمام بيراميدز أمس الأحد في الدقيقة 10 متأثرًا بالإصابة ليحل زميله أليو بادجي بديلا له.

وأثبتت الأشعة إصابة اللاعب بشد في العضلة الخلفية يستوجب غيابه عن الفريق من أسبوع إلى 10 أيام حتى لا تتفاقم الإصابة.

وعقب ظهور نتيجة الأشعة عقبد كهربا جلسة مع موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأحمر والذي وضع للاعب برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة.

وتم تحديد برنامج طبي خاص لكهربا حتى يلحق اللاعب بمواجهة الفريق الأحمر المقبلة أمام الوداد المغربي، والمقرر لها مساء السبت المقبل على المركب الرياضي محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر سفر كهربا مع بعثة فريق الأهلي إلى المغرب التي ستغادر عصر غد الثلاثاء على متن طائرة خاصة قام النادي الأهلي بتوفيرها من أجل راحة اللاعبين.

وسيخوض كهربا 4 جلسات علاج طبيعي يوميا على فترات مختلفة وذلك تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر.

وحال اقتراب كهربا من التعافي من الإصابة سيقوم الجهاز الفني بالاستعانة به كبديلا في مباراة الوداد المغربي.

ويستبعد الجهاز الطبي بالفريق الأحمر إجراء اللاعب أشعة على العضلة الخلفية في المغرب خوفا من انتشار فيروس كورنا، كما أن شعوره واستجابته للعلاج الطبيعي سيكون هو المعيار الوحيد لمشاركته في مباراة الذهاب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كهربا بيراميدز الوداد الأهلي إصابة كهربا

أخبار تهمك

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة Ten

منذ أقل من ساعتين

وفاة الفنان سامي عوض الله

منذ حوالي 8 ساعات

محمد إبراهيم يرفض عرض الأهلي بسبب الزمالك ومرتضى

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

هدف الأهلي يقترب من الانتقال إلى خيتافي الإسباني

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يهاجم مدرب الزمالك

منذ نصف ساعة

موسيماني يفاجئ إدارة الأهلي بهذا الطلب!

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يختار نجمي ليفربول وليون

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد موسى يفجر مفاجآت جديدة عن فترة حكم الإخوان لمصر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - باتشيكو يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يصدم جماهيره بهذا القرار

منذ ساعة و 26 دقيقة

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

الأهلي يكشف حجم إصابة مروان محسن

أخر تطورات إصابة حمدي فتحي

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

بعد إصابة محمد محمود.. تعرف على عدد المصابين في مستشفى الأهلي

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تفاصيل إصابة كهربا أمام بيراميدز

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:38 م

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب في المرحلة المقبلة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

12:00 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

محمد إبراهيم يرفض عرض الأهلي بسبب الزمالك ومرتضى

12:14 ص

عاجل - الأهلي يصدم جماهيره بهذا القرار

11:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»