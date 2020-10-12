التفاصيل الكاملة لإصابة "كهربا" والبرنامج العلاجي للحاقه بموقعة الوداد





أثبتت الأشعة التي أجراها محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابة اللاعب بشد في العضلة الخلفية.





وكان كهربا قد اضطر لمغادرة ملعب مباراة الأهلي أمام بيراميدز أمس الأحد في الدقيقة 10 متأثرًا بالإصابة ليحل زميله أليو بادجي بديلا له.





وأثبتت الأشعة إصابة اللاعب بشد في العضلة الخلفية يستوجب غيابه عن الفريق من أسبوع إلى 10 أيام حتى لا تتفاقم الإصابة.





وعقب ظهور نتيجة الأشعة عقبد كهربا جلسة مع موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأحمر والذي وضع للاعب برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة.





وتم تحديد برنامج طبي خاص لكهربا حتى يلحق اللاعب بمواجهة الفريق الأحمر المقبلة أمام الوداد المغربي، والمقرر لها مساء السبت المقبل على المركب الرياضي محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر سفر كهربا مع بعثة فريق الأهلي إلى المغرب التي ستغادر عصر غد الثلاثاء على متن طائرة خاصة قام النادي الأهلي بتوفيرها من أجل راحة اللاعبين.





وسيخوض كهربا 4 جلسات علاج طبيعي يوميا على فترات مختلفة وذلك تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر.





وحال اقتراب كهربا من التعافي من الإصابة سيقوم الجهاز الفني بالاستعانة به كبديلا في مباراة الوداد المغربي.





ويستبعد الجهاز الطبي بالفريق الأحمر إجراء اللاعب أشعة على العضلة الخلفية في المغرب خوفا من انتشار فيروس كورنا، كما أن شعوره واستجابته للعلاج الطبيعي سيكون هو المعيار الوحيد لمشاركته في مباراة الذهاب.