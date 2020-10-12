الصحة العالمية: أكثر من 180 دولة انضمت لمسعى تمويل لقاحات كورونا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:44 م
بوابة الفجر
وكالات
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قالت كبيرة خبراء منظمة الصحة العالمية، إن ما يزيد على 180 دولة انضمت لجهود المنظمة لتمويل شراء وتوزيع لقاحات كورونا على الدول الغنية والفقيرة بشكل عادل.

 

وأعلنت كبيرة خبراء المنظمة سمية سواميناثان عن هذا الرقم خلال إيجاز صحفي عبر الهاتف يوم الاثنين.

 

وسبق للتحالف العالمي لإنتاج الأمصال واللقاحات "جافي" الذي يعمل مع منظمة الصحة العالمية في برنامج "كوفاكس" وأعلن مؤخرا، أن 170 دولة بينها الصين انضمت لهذه الحملة، الهادفة للمساعدة على شراء وتسليم ملياري جرعة من اللقاحات المعتمدة بحلول نهاية عام 2021.

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