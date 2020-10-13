تامر أمين عن السبت المميز: "كده رايحين في سكة الندامة"

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:00 ص
تامر أمين
تامر أمين
شيماء حسن
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علق الإعلامي تامر أمين، على الحالة التي أصابت المصريين يوم السبت الماضي الموافق 10-10-2020 على مواقع التواصل الاجتماعي واعتباره يومًا مميزًا أوقف الكثير منهم قراراتهم في الحياة لاتخاذها في هذا اليوم بناء على توقعات خبراء الأبراج.

وقال "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء الاثنين: "ايه المميز في هذا اليوم غير أنك لما تكتبه بيكون شكله حلو، مفيش حاجة اسمها يوم مميز، إحنا كده رايحين في سكة الندامة".

وأضاف الإعلامي: "عايز أعرف ليه الشعوب العربية بتسلم دماغها لأي هلوسة وخرافات، ويقعد يقولك ده علم أبراج، أنا اللي أعرفه أن هذا ليس علم وعلم الوحيد المعروف والذي اكتشفه العرب هو علم الفلك".

وتابع: "بتوع الأبراج قعدوا يقولوا استنوا 2020، واديكوا شوفتوا إيه اللي حصل فيها، وإزاي عايزينها تخلص، أرجوكوا ابتعدوا عن الخرافات والأرقام والأبراج والهلوسة".

وكان انتشر يوم السبت الماضي على مواقع السوشيال ميديا مجموعة من الكوميكس الساخرة عن كيف أن هذا اليوم يحمل في طياته بوابة قوية للطاقة، واعتبره خبراء الأبراج والأرقام يومًا مميزًا لأنه يضم رقمي 10 الذي يرمز للشمس، و20 التي ترمز للقمر والذي عند جمعها يكون الناتج 60 وهو رمز كوكب الزهرة الخاص بالجمال والحب.

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