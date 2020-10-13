ليس كهربا.. حقيقة غياب نجم الأهلي عن مواجهة الوداد المغربي





غاب أيمن أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه أمام بيراميدز والتي أقيمت أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز، التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.





وكشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن بيتسو موسمياني مدرب الفريق، قرر إراحة أيمن أشرف، للحفاظ عليه لمباراة الوداد المغربي المقبلة.





وكان أيمن أشرف غادر مباراة فريقه أمام إنبي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بعدها تعرض للإصابة خلال اللقاء.





وأكد مصدر داخل الأهلي، بأن أيمن أشرف جاهز تمامًا لخوض مواجهة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





يذكر أن الأهلي يلاقي نظيره الوداد يوم السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يقام الإياب يوم الثالث والعشرين من الشهر ذاته.



