عملاق البريميرليج يتفوق على ريال مدريد في ضم مبابي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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تتوالي الضربات على ريال مدريد الإسباني بعد إقتراب خسارة صفقة كيليان مبابي، بعد صدامه في وجه مانشستر يونايتد الإنجليزي في ضم هالاند.

وأصبح مبابي الهدف الأول لفريق ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد أن رفض النادي القيام بأي صفقات خلال الميركاتو المنقضي، لتوفير السيولة المالية لثلاث صفقات من العيار الثقيل، في سوق الانتقالات المقبلة.

ووفقاً لموقع " دون بالون " الإسباني، فإن ليفربول الإنجليزي قد دخل في صراع التعاقد مع كيليان مبابي خلال الصيف المقبل.

وتلقي اللاعب خلال الفترة الماضية عده اتصالات من المدير الفني الألماني لنادي ليفربول يورغن كلوب من أجل اقناعه بالذهاب إلى أنفيلد وعدم الانصات لعروض ريال مدريد.

وهناك رغبة مشتركة بين الطرفين للإجتماع معًا، خاصة بعد تصريحات مبابي منذ فترة ليست بالبعيدة أن ليفربول فريق مميز وقادر على تحقيق البطولات.

وفي سياق آخر متصل رفض المهاجم الفرنسي تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، من أجل الرحيل وبدء رحلة جديدة في مسيرته الاحترافية.

يذكر أن عقد مبابي رفقة باريس ينتهي في صيف عام 2022, وكان ناصر الخليفي رئيس النادي العاصمي قد صرح مسبقاً أنه لن يتخلي عن " الجوهرة الفرنسية " إلا في حال الحصول على عرض بقيمة 180 يورو في الصيف .

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