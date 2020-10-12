5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الإثنين، عن 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أحدث جولة من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خضع لها اللاعبون والطواقم الفنية الأسبوع الماضي.





وفي بيان رسمي قالت الرابطة: "يؤكد الدوري الممتاز اليوم أنه بين الخامس و11 من أكتوبر، خضع 1128 لاعبا وفردا من الطواقم الفنية لاختبارات الكشف عن فيروس كوفيد-19، وتم اكتشاف 5 حالات إصابة جديدة من بينهم".



