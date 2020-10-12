5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي
الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:32 م
الفجر الرياضي
Advertisements
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الإثنين، عن 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أحدث جولة من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خضع لها اللاعبون والطواقم الفنية الأسبوع الماضي.
وفي بيان رسمي قالت الرابطة: "يؤكد الدوري الممتاز اليوم أنه بين الخامس و11 من أكتوبر، خضع 1128 لاعبا وفردا من الطواقم الفنية لاختبارات الكشف عن فيروس كوفيد-19، وتم اكتشاف 5 حالات إصابة جديدة من بينهم".
وتابع البيان:"وتم الكشف عن 34 حالة إصابة إجمالا بالفيروس المستجد في 6 جولات من الاختبارات، منذ انطلاق الموسم الجديد في 12 سبتمبر."
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا