5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلنت رابطة  الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الإثنين، عن 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أحدث جولة من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خضع لها اللاعبون والطواقم الفنية الأسبوع الماضي.

وفي بيان رسمي قالت الرابطة: "يؤكد الدوري الممتاز اليوم أنه بين الخامس و11 من أكتوبر، خضع 1128 لاعبا وفردا من الطواقم الفنية لاختبارات الكشف عن فيروس كوفيد-19، وتم اكتشاف 5 حالات إصابة جديدة من بينهم".

وتابع البيان:"وتم الكشف عن 34 حالة إصابة إجمالا بالفيروس المستجد في 6 جولات من الاختبارات، منذ انطلاق الموسم الجديد في 12 سبتمبر."

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